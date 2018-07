Jordà respon a les crítiques per beure llet crua: «Que no els tractin d'idiotes»

El valor biològic i gustatiu de la llet crua de vaca és espectacular. Avui al #MasLladré de les Llosses presentat el Decret #Seguim pic.twitter.com/AwY2k4PMQU — Teresa Jordà (@TeresaJorda) 20 de juliol de 2018

la pelea entre las bacterias del pollo y las de la leche, en la nevera de esta señora, debe de ser épica pic.twitter.com/G7pzZG5xbv — Fernando Herranz (@Nano_Mol) 22 de juliol de 2018

¿Como consejera de agricultura como puede desconocer que la leche de vaca sin tratamiento térmico presenta una carga bacteriana tremendamente alta y que su consumo puede causar, entre otras afecciones, listeriosis y meningitis? — Protón C (@ProtonC1) 21 de juliol de 2018

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha respost les crítiques després de donar suport al nou decret de la Generalitat que aprova la comercialització de la llet crua després de 28 anys i fotografiant-se bevent-la.Jordà afirmava que la llet crua té "un espectacular valor biològic i degustatiu" i que la seva comercialització afavorirà "l'economia circular, la venda de proximitat i els productes locals". La xarxa es va acarnissar amb la consellera i aquest matí de diumenge, al programa Via Lliure de RAC1, ha contestat "No s'obliga a ningú a comprar llet crua. Que no els tractin d'idiotes". Jordà, que recorda les garanties sanitàries, ha dit que aquesta llet acabada de munyir "no té cap de perill, ja que pot tenir el mateix que una cuixa de pollastre que tens a la nevera durant quatre setmanes".La xarxa no ha trigat a respondre a aquestes noves declaracions de la consellera, que segueix reafirmant l'interès dels ramaders i dels consumidors per tornar a comercialitzar la llet crua.

