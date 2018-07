​Blanes obre sis nits de pirotècnia amb el 48è concurs de focs d'artifici

Aquesta festa major no oblidem que no hi som tots. Us volem a casa.



Blanes, a la comarca de la Selva, ha obert aquesta passada matinada sis nits de pirotècnia amb el 48è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava . La pluja, tot i fer acte de presència durant els primers minuts, no ha deslluït l'espectacle que la Pirotècnia FX de València, la primera de les empreses seleccionades, ha ofert als milers d'espectadors que s'aplegaven a prop de Sa Palomera. Els valencians van fer brillar la nit blanenca.L'encarregada d'obrir aquesta edició ha estat la Pirotècnia Caballer FX de València, que ha demostrat els mèrits que li van fer valer guanyar-se un lloc al concurs. El 2015, ja va quedar-se a un pas d'aconseguir la primera posició. Ja hi arribava avalada per un altre guardó; el que va aconseguir el 2011, quan es va imposar a la Conxa d'Or de Sant Sebastià.Avui diumenge, segon dia del concurs, serà el torn de la primera de les tres empreses estrangeres que hi participen aquest 2018: Pyroitaly SNC, d'Itàlia que, entre altres distincions, va ser guanyadora del Festival Pirotècnic de Malta l'any passat. Demà dilluns serà el torn d'una altra estrangera també nouvinguda, la suïssa La Pirotècnica SAGL; dimarts els guanyadors durant dues edicions consecutives –2016 i 2017-, Hermanos Ferrández de Múrcia; dimecres la Xaraiva de Galícia i finalment, tancant el concurs, la veterana Parente Fireworks SRL d'Itàlia.Abans de l'espectacle, el CDR de Blanes va aprofitar per fer una acció reivindicativa reclamant la "llibertat dels presos polítics". Un cop es van haver apagat els llums del passeig, el CDR va projectar un llaç groc damunt la paret blanca d'un dels habitatges que hi ha al costat esquerre de la zona de llançament. Amb aquesta acció, els CDR van voler aprofitar el ressò internacional del Concurs de Focs d'Artifici per estendre-hi un missatge de llibertat.

