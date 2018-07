​Iceta lamenta que el PP i el PDECat hagin optat «per les posicions més extremistes»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha lamentat aquest diumenge que el congrés nacional del PP i l'assemblea nacional del PDECat hagin optat "per les posicions més extremistes" de tots dos partits.En declaracions als mitjans abans de participar en l'escola d'estiu de les joventuts del PSC, ha sostingut que en la societat catalana i espanyola "hi ha una demanda ciutadana de moderació i diàleg", per la qual cosa creu que el PP i el PDECat aposten per la posició contrària.Ho ha dit després que el PP hagi escollit aquest cap de setmana a Pablo Casado com a nou president del partit , i que la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, hagi renunciat a liderar la formació davant les pressions dels crítics , encapçalats pel president la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont.Iceta ha assegurat que "la gent vol trobar solucions als problemes i no fer-los més grans", i ha vaticinat que els partits que aposten pel diàleg tindran més treball per fer avançar les seves posicions. El líder del PSC ha defensat que Espanya necessita grans consensos i ha instat al PP al fet que "no solament sàpiga fer oposició, sinó també arribar als pactes d'Estat necessaris".Preguntat per les paraules de Casado sobre reconquistar Catalunya, ha assegurat que no comparteix aquesta "dinàmica guerrera i aquesta espècie de llenguatge militarista". "El que cal fer és convèncer a una majoria de catalans que és possible avançar en autogovern i finançament sense necessitat de trencar amb la resta d'Espanya", ha apostat.Iceta ha vaticinat que el PDECat es dissoldrà en la Crida Nacional per la República proposada per Puigdemont i que es convertirà en un "dels partits amb la història més breu" de Catalunya. Ha assenyalat que hi ha un camí possible de diàleg i que el PDECat haurà de "decidir si vol transitar per aquest camí o si vol assajar una altra vegada una via ja fracassada, la via de la unilateralitat i la il·legalitat".

