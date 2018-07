​Domènech alerta d'«una guerra de clons» entre Casado i Rivera

El líder dels comuns, Xavier Domènech, ha alertat aquest diumenge que la victòria de Pablo Casado al congrés del PP obre "una guerra de clons en la dreta espanyola" entre el nou president dels populars i el líder de Cs, Albert Rivera. Ho ha dit en la seva intervenció en el consell nacional dels comuns que ha celebrat Catalunya en Comú a les Cotxeres de Sants de Barcelona, que és la primera sessió d'aquest òrgan després de les eleccions internes del partit celebrades entre el 29 de juny i el 2 de juliol.També s'ha referit a l'Assemblea Nacional que el PDECat celebra aquest cap de setmana, després que la coordinadora general del partit, Marta Pascal, hagi renunciat a liderar el partit davant les pressions del sector crític . "El 'puigdemontisme' pràcticament ha absorbit el projecte del PDECat en una OPA a ERC", ha sostingut. Així mateix, ha criticat que ERC "encara s'ha mostrat absolutament incapaç de convertir-se en una alternativa del catalanisme popular i progressista a les dretes catalanes".Domènech ha defensat que els comuns han de "passar a l'ofensiva" aportant propostes al Govern, al qual acusa de no entendre quina és la qüestió central d'aquesta legislatura i de no tenir orientació política. "El Govern no sap encara de què va la legislatura. Perquè les contradiccions internes ja no són solament lluites de poder entre ERC i JxCat, sinó desacords estratègics", ha recriminat.Per això, crida els comuns a "marcar clarament" les seves posicions polítiques i ha defensat que el seu projecte aposta per models econòmics i socials basats en el ben comú, la radicalitat democràtica i la regeneració política. També ha avisat que, a parer seu, hi ha una crisi de legitimitat del sistema constitucional a l'Estat i que "no és suficient solament amb tornar a una proposta de l'Estatut del 2006"."Fa falta una aposta clara per un pacte de claredat entre les forces polítiques i socials a Catalunya sobre com s'ha de construir el nostre futur i concretar una proposta d'estat plurinacional on compartir sobiranies", ha afegit.

