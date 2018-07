La llista avalada per Puigdemont al PDECat competirà amb una altra de descontents amb els pactes

Dirigents de la direcció sortint, com Maria Senserrich i Ferran Bel, en un recés Foto: Adrià Costa

Marta Pascal i els que reivindiquen mantenir viu el PDECat més enllà de la Crida Nacional per la República que impulsa Carles Puigdemont han estat a punt de plantar cara a l'assemblea del partit que es tanca aquest diumenge . Fins a darrera hora han temptejat una candidatura alternativa a la de David Bonvehí i Míriam Nogueras, que té l'aval de Puigdemont. Finalment, i davant les nul·les possibilitats de sortir-se'n, els dirigents territorials que ho impulsaven ho han descartat. Qui sí que ha presentar candidatura alternativa és el militant de Badalona David Torrents.Torrents és mosso d'esquadra en excedència (ara treballa pel PDECat a Badalona) que ha tingut algunes aparicions mediàtiques sonades i vol recollir el vot descontent amb els "pactes de despatx" de l'assemblea entre alguns dels que eren afins a Marta Pascal i els crítics que tenen l'aval de Puigdemont.Mentrestant, Bonvehí, que aspira a la presidència, ha madurat, en el decurs d'una llarga negociació interna, canvis a la llista avalada per Puigdemont, que ja ha registrat amb més de trenta noms i que es votarà en bloc. Hi figura Josep Tarín, alcalde de Talamanca i pròxim al mateix Bonvehí. També hi són Lourdes Ciuró i Meritxell Budó, alcaldessa de La Garriga. Els consellers Damià Calvet, que es presenta com "la veu" de Josep Rull, i Miquel Buch, amb fil directe amb Jordi Turull, no seran a l'executiva després que no s'hagi relaxat el règim d'incompatibilitats. Bonvehí ha fet també algunes concessions a l'anterior direcció per evitar que presentessin una llista alternativa.El debat de les incompatibilitats, que els crítics han intentat sense èxit relaxar , la manera com es va confeccionar la nova cúpula durant la jornada de dissabte i la sensació que el partit queda arraconat expliquen els moviments en el marc d'una assemblea marcada per les tensions. La decisió d'integrar-se a la Crida és ferma, però hi ha diferències notables sobre com cal gestionar-ho. No tothom vol entregar el partit sense reivindicar la feina feta en els darrers dos anys.A Bonvehí i Nogueras els acompanyen membres de l'antiga direcció amb altres que eren crítics o apostes personals a Puigdemont i que amplien aquest organisme. Els noms són Ferran Bel (diputat al Congrés), Montserrat Candini (senadora i alcaldessa de Calella), Maria Senserrich, Marc Castells (president de la Diputació de Barcelona), Vanessa Ferrer, Lluís Soler (alcalde de Deltebre), Lluís Font (diputat al Parlament), Dolors Tella, Meritxell Ruiz (exconsellera d'Ensenyament), Xavier Fonollosa (alcalde de Martorell), David Font (alcalde de Gironella), Genís Boadella, Lluís Guinó (diputat al Parlament i alcalde de Besalú), Josep Tarín (alcalde de Talamanca), Marc Solsona (diputat al Parlament i alcalde de Tortosa), Albert Alins, Lourdes Ciuró (diputada al Congrés), Dídac Nadal, Albert Piñeira (alcalde de Puigcerdà), Susanna Rivero, Francina Vila (regidora a Barcelona), Pere Soler (exdirector general de Seguretat), Mª Àngels Planas, Antoni Postius (diputat al Congrés i candidat a Lleida), Meritxell Budó (alcaldessa de la Garriga), Carles Agustí, Joan Pere Gómez i Montse Morante.Pel que fa a la llista de Torrents, que reivindica que es pugui votar de forma desbloquejada i no en bloc els càrrecs del partit, en formen part Lola Mata Gil com a vicepresidenta, Ramon Figuerola, Lídia Morera, Antoni Rafanell, Anna Real, Pere Clota, Meritxell Juan, Antoni Arenas, Elena Viñas, Miquel Àngel Pérez, Rosa Maria Famades, Marc Llos, Joan Maria Terribas, David Fernandez, Ramon Sanchez, Jordi Casals, Ricard Nogues, Pol Castellà, Joan Alcaraz, Xavier Aiguader, Carles Coloma i Mireia Alabart.

