El PDECat aprova fer efectiva la República «al més aviat possible»

Davdi Font, responsable organitzatiu de l'assemblea del PDECat Foto: Adrià Costa

El PDECat ha resolt el debat de com fer efectiva la República. El plenari ha aprovat majoritàriament desplegar el projecte republicà "al més aviat possible" en la votació del document preparat en la ponència política. L'esmena que reclamava materialitzar la República de "forma immediata" ha estat rebutjat per només nou vots (415 vots en contra d'incorporar la paraula "immediata" i 406 a favor). El debat, doncs, ha estat intens i la votació, ajustada. El resultat indica un nou triomf de l'anterior direcció després del debat en el règim d'incompatibilitats, que els crítics reclamaven relaxar. Tot i que en el debat assembleari s'havia validat inicialment l'esmena que plantejava fer efectiva la República "de forma immediata" , finalment l'òrgan gestor del debat va elevar la discussió el plenari, feta aquest diumenge. "La mesa ha decidit que era un tema prou important per tornar-se a discutir [al plenari]", exposava aques dissabte David Font, alcalde de Gironella i responsable de conduir l'assemblea nacional de la formació.El reglament congressual estableix dues opcions per portar al plenari debats que es constaten oberts en la discussió de les ponències: que hi hagi una esmena perdedora en la votació però que hagi recollit més del 40% dels vots dels associats o que la mesa consideri prou rellevant una segona discussió si la votació també es constata repartida. En el debat de quan fer efectiva la República es va produir el segon supòsit. El que havia quedat validat prèviament a la votació d'aquest diumenge era la determinació per "fer efectiva la República".En una altra votació amb regust polèmic, els associats del PDECat han decidit recuperar el terme "unilateral" en el prèambul dels estatuts del partit. En una altra votació ajustada, el terme que remet a fer efectiu l'estat propi també per la via unilateral -si no és possible una via negociada- torna a figurar en l'enunciat de la formació. Les bases han votat a favor d'incorporar l'esmena que així ho reclamava: 363 vots a favor de l'esmena i 350 vots en contra.La qüestió de la unilateralitat ja havia generat discussió abans de l'assemblea nacional. Una de les novetats era la proposta d'eliminar aquesta referència, motivada pel requeriment que van rebre del registre de partits quan es va fundar la formació. La direcció capitaneada per Marta Pascal va voler treure ferro al debat i havia apuntat que es tractava d'una circumstància "tècnica" que no posava en qüestió l'objectiu polític del partit.

