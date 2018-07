Nova bronca al PDECat

Els crítics del PDECat estan realitzant una crida als associats perquè votin en el ple de l'assemblea nacional eliminar les incompatibilitats que impedeixen a un conseller formar part de l'executiva del partit, tal com han explicat fonts de la formació a. Però la seva pressió no ha comptat, de moment, amb l'aval dels associats, que han rebutjat per un 59% dels vots rebaixar el règim d'incompatibilitats.El sector crític, amb l'aval de Carles Puigdemont, va aconseguir que la coordinadora general, Marta Pascal, renunciés a liderar la formació en la votació que se celebrarà aquest diumenge per escollir la nova cúpula . S'ha decidit que aquesta executiva estigui formada per un president, un vicepresident i una executiva d'entre 20 i 30 persones: el coordinador d'organització del PDECat, David Bonvehí, i la diputada al Congrés Míriam Nogueras són els candidats a president i vicepresidenta , i els consellers Miquel Buch i Damià Calvet es perfilen també per formar-ne part.Un cop guanyada la batalla a Pascal, el sector guanyador va intentar introduir una esmena a la comissió de la ponència organitzativa per eliminar les incompatibilitats que té un conseller per formar part de la cúpula del partit. Els impulsors dels canvis, però, no van aconseguir imposar el seu criteri. Per això, aquest diumenge han mantingut l'ofensiva i han enviant missatges a les bases perquè ho aprovin en el plenari. Han estat missatges que fins ara han tingut un efecte nul.En els missatges enviats als associats, als quals ha tingut accési ha avançat Europa Press, s'expressava aquest missatge: "El conseller Buch ha de poder estar a la direcció, i els consellers presos i exiliats, així com el president Puigdemont ens ho han demanat". A més, s'afegia: "Sé que és un congrés difícil, però per a ells i de moment, hem de ser generosos".

