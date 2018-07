​Barcelona iniciarà el novembre les obres d'un passeig de 180 metres sobre la ronda de Dalt

La zona del mercat de la Vall d'Hebron de Barcelona guanyarà un passeig de 3.800 metres quadrats gràcies a la cobertura de la ronda de Dalt . La comissió del govern municipal ha donat llum verda a la primera fase del projecte executiu d'urbanització d'aquest espai per un import de 4,9 milions d'euros, i les obres es preveuen iniciar el novembre. L'àmbit d'actuació afecta els barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera i comprèn un tram de 180 metres de longitud a partir de l'avinguda de Jordà i en direcció Llobregat.El projecte aposta per crear un nou passeig de 13,6 metres d'amplada sobre la cobertura. L'àmbit incorporarà diversos elements de vegetació i tres pèrgoles, una de les quals tindrà 2.000 metres quadrats i comptarà amb plaques fotovoltaiques. La previsió és iniciar les obres d'urbanització d'aquest tram a mitjans de novembre i acabar-les a finals del primer semestre de 2019, o sigui abans de l'estiu.El projecte d'urbanització de l'espai resultant de la cobertura de la ronda de Dalt en aquest tram de la ciutat abraça un àmbit que va des del mercat de la Vall d'Hebron - Teixonera fins a l'avinguda Vallcarca. Les obres que arrencaran el pròxim mes de novembre corresponen a la primera fase d'aquesta actuació.Segons ha explicat la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, aquest és un "projecte emblemàtic" per la ciutat i suposarà saldar "un deute històric". En aquest sentit ha explicat que l'espai d'urbanització pels vianants inclou un total de 7.519 metres quadrats dels quals més de 3.800 s'hauran guanyat amb la cobertura. "Hi haurà zones d'estada, jocs infantils i en definitiva espais que facin d'aquesta zona Barcelona, alhora unint barris que estaven desconnectats", ha comentat.En paral·lel a aquestes obres l'Ajuntament està executant les obres d'estructura per fer realitat la cobertura de la ronda de Dalt en aquest tram . Aquests treballs acabaran el gener de 2019 i consisteixen a executar els dos murs laterals al tram que va des de davant del mercat fins al pont de l'avinguda Jordà, així com en l'execució de la llosa de cobertura que recolza sobre els murs. En aquest mandat s'estan invertint més de 16 milions d'euros per fer realitat aquest projecte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)