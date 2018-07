Albiol es presentarà per tornar a ser alcalde de Badalona

Xavier García Albiol vol tornar a ser alcalde de Badalona. Així ho ha expressat aquest diumenge al matí en una entrevista en el programa El Suplement de Catalunya Ràdi o. L'actual president del Partit Popular de Catalunya ha valorat la victòria de Pablo Casado en la cursa per presidir la formació a nivell estatal i, en clau municipal, s'ha volgut erigir com a candidat a recuperar l'alcaldia a la quarta ciutat més poblada de Catalunya.Albiol ja ha traslladat a Casado la seva voluntat. "He demanat tornar a encapçalar la candidatura a l'alcaldia de Badalona", ha assegurat. El cap de files del PP català ha dit que "em faria molta il·lusió tornar a ser alcalde". Segons apunta La Vanguardia, Casado ja hauria avalat aquestes intencions. Cal recordar que Albiol li va donar suport a les primàries populars davant Soraya Sáenz de Santamaría.

