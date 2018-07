VÍDEO La dura crítica de Lluís Llach als partits independentistes

ben dit.....

Per ninja45 el 22 de juliol de 2018 a les 10:43 0 0

Sobre el acercamiento de nuestros presos políticos a Cataluña, no los queremos más cerca, los queremos LIBRES. Cataluña ya no es España, desde el momento que se pegó salvajemente a nuestra gente, causando más de mil heridos y destrozos por millones de euros para intentar evitar que se votara. Hemos desconectado de ellos racional y emocionalmente. Y encima tienen la desfachatez de decir que nos quieren. Que nos quieren seguir esquilmando con total impunidad. Que nos quieren sumisos y humillados, callados y rendidos a sus pies, obedientes y a su servicio. Y por ese camino, no van bien. Nuestra relación con el Estado de Desecho español, que debería haberse basado en el respeto mutuo y la negociación, es cada día mas precaria e insostenible y no puede basarse en la imposición por la fuerza, el sometimiento a los descerebrados que nos gobiernan desde Madrid, la represión y encarcelamiento de toda disidencia y de nuestros líderes elegidos democráticamente en las urnas por el Pueblo de Cataluña. Esta sórdida "democracia" que utiliza una Fiscalía que "afina" de la mano de la extrema derecha de Vox, una Injusticia Española totalmente politizada y un Tribunal Inconstitucional que vive anclado en la época de Franco, no van a conseguir retener a un Pueblo que lucha pacíficamente por su LIBERTAD. Cataluña nunca se ha sentido española porque siempre la han considerado una colonia bajo la tutela del Gobierno de turno. Un territorio anexionado por la fuerza desde 1714 y que siempre ha soñado con deshacerse del nudo que la ahoga y reprime desde hace siglos. Si me pegan, me divorcio. Som República !!*!!