Un antic jutge del TS de la mateixa sala que Llarena: «No he vist rebel·lió en cap cas»

"No he vist la rebel·lió en cap cas. Jo no veig similituds entre l'1-O i el 23-F, per exemple" Joaquín Giménez (magistrat emèrit del Suprem) a #FAQSenliquidaSSSióTV3

Joaquín Giménez, antic magistrat del Tribunal Suprem i que exercia a la mateixa sala que Pablo Llarena, ha admès al programa FAQS de TV3 que no veu "en cap cas rebel·lió" pels fets que acusen els presos polítics.Giménez explica que tal com està tipificat al codi penal, la rebel·lió és un alçament amb violència i per tant, no hi veu aquesta aplicació als fets de l'1-O ni del 9-N. "Jo no veig similituds entre l'1-O i el 23-F, per exemple", ha afegit."Hi ha certs fets que es poden forçar amb fòrceps a processar-los per rebel·lió" afirma, a més que assegura que veu "apocalíptic" que es consideri que Alemanya humilia la justícia espanyola per no extraditar Puigdemont.El magistrat emèrit considera un "excés" la presó preventiva als exconsellers i a l'expresidenta del Parlament, afegint que el tribunal d'Schleswig-Holstein "va actuar correctament".Tot i això, Giménez considera que la manifestació del 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia és un "setge".

