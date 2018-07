Bonvehí i Nogueras lideraran una direcció amb molt pes dels crítics i amb consellers

Un cop Marta Pascal ha renunciat a continuar dirigint el PDECat - després de perdre el pols amb Carles Puigdemont -, les negociacions per confeccionar la nova executiva han anat avançant. David Bonvehí, fins ara mà dreta de Pascal, i Míriam Nogueras, ben connectada amb Moviment Zero, seran els noms principals de la nova cúpula, controlada pels dirigents crítics i amb presència de consellers del Govern. La relació completa de la nova direcció no es concretarà fins aquest diumenge al matí, moment de les votacions a l'assemblea nacional del PDECat.Albert Batet, portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya; Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat; i Miquel Buch, conseller d'Interior, se sumaran a l'executiva del PDECat que sorgeixi del debat congressual, segons han apuntat fonts de la negociació a. En canvi, no hi serà Joan Ramon Casals, alcaldes de Molins de Rei, que ha fet de llebre en l'oposició a Pascal en els darrers mesos.A la direcció que sorgeixi de l'assemblea d'aquest cap de setmana s'hi inclouran també dirigents del partit a Girona que siguin de la "confiança" de Puigdemont. Marta Madrenas, alcaldessa de la capital gironina, no hi serà tot i que ha tingut un paper rellevant en el debat per conduir el canvi propiciat aquest dissabte. El president a l'exili vol noms de confiança al capdavant del PDECat per executar la fusió amb la Crida Nacional per la República.Abans de la renúncia de Pascal, la coordinadora general i Bonvehí han debatut la possibilitat de trobar una última via d'entesa en la confecció de l'executiva. Pascal pretenia protegir el seu equip amb una llista blindada mentre que Bonvehí reclamava que la votació fos individual. Finalment serà tancada per evitar vots de càstig. La direcció no tindrà finalment ni coordinador general ni secretari d'organització. La majoria de membres de l'actual direcció, com ara Ferran Bel, seguirà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)