El president Torra saluda els últims membres de la lleva del Biberó Foto: Josep M Montaner

L'Església Vella de Corbera d'Ebre Foto: Josep M Montaner

Aquest dissabte a la tarda s'ha celebrat la commemoració dels 80 anys de la batalla de l'Ebre. L'acte, realitzat a l'Església Vella del municipi, ha comptat amb la presència del president de la Generalitat Quim Torra i la consellera de Justícia, Ester Capella.Un homenatge emotiu per les famílies dels que van lluitar a l'Ebre però sobretot pels supervivents, presents en l'acte, de la lleva del Biberó. També s'han conegut les dades dels primers reconeguts de les fosses comunes gràcies a la base de dades d'ADN dels familiars.Torra ha volgut saludar i retre homenatge als últims que van formar part de la lleva del Biberó, la famosa lleva de joves que va combatre al front de l'Ebre.La consellera Capella ha volgut recordar que "en només un any, s'han multiplicat per quatre el nombre de persones desenterrades des de la Transició." També ha volgut tenir unes paraules emotives, afirmant que "estan en deute amb aquestes persones i s'han de recuperar, dignificar i recordar.""Ho hem de fer per cosir les ferides col·lectives i tancar el seu dol", ha conclòs.

