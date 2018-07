Norma Còmics guanya el premi Eisner a la millor llibreria internacional

La botiga Norma Còmics ha guanyat el guardó a la millor llibreria internacional en els premis Eisner, considerats els Oscar del sector. El jurat, format per professionals de la indústria del còmic, ha valorat la diversitat del catàleg, el suport a la divulgació cultural, la inversió en innovació, el disseny o la col·laboració en accions socials de la botiga situada al Passeig Sant Joan de Barcelona.



Aquest premi de caràcter internacional, que aquest any celebra el seu 25è aniversari, també hi optaven una vintena d'establiments, dels quals es van escollir cinc finalistes d'Espanya, Portugal, el Regne Unit, Irlanda i els Estats Units. Els guardons s'han entregat en el marc de la mira nord-americana San Diego Comic-con, una de les més grans del còmic.

El Will Eisner Spirit of Comics Retailler Award, premi que enguany ha guanyat la botiga Norma Còmics, reconeix l'important pes que tenen les llibreries en la indústria i el seu paper de connexió entre creadors i lectors.

