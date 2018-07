​Plantada de milers de creus grogues a la plaça Major de Vic

Emplean el símbolo cristiano para un fin mundano. No se puede tener más mal gusto. Ah, claro, el reino de una parte de esa iglesia es de este mundo. Au, vinga, continúen orando al dios de este mundo a ver si les concede su indapandenchia.

¿Y que piensa la Iglesia catolica catalana de este esperpento? Per Josue el 22 de juliol de 2018 a les 11:42

Mare de Deu Per Pages el 22 de juliol de 2018 a les 11:35

Un barco a la deriva

Per Chimenea pon pum el 22 de juliol de 2018 a les 11:32 0 1

Es lo que ha sido el independentismo. El mediocre Fuigdemont que, además de no poder volver a España, ve como su golpecito de Estado no ha llegado, ni puede llegar, a triunfar. Los resultados de las pasadas elecciones revelan que 2.079.340 ciudadanos votan independentismo, y 2.228.421 ciudadanos votaron a partidos NO independentistas. C's, PSC, En Comu podem y PP estuvieron en el Parlamento en contra de la pallasada que pretendía hacer el ridiculo Fuigdemont. Ala, a seguir soñando en golpecitos y a seguir dándole vueltas a la rueda de hamster.