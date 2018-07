Batet adverteix el PDECat que ha d'escollir entre «l'hiperlideratge» o ser una «formació democràtica»

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha fet una advertència aquest dissabte al PDECat després del seu congrés i la renuncia de Marta Pascal per dirigir el partit sense la confiança de Carles PuigdemontBatet diu que el PDECat ha d'escollir entre ser "un partit democràtic" o convertir-se en una formació sotmesa a un "hiperlideratge". També ha recordat a aquesta formació que ha de guiar la seva acció política en base a la legislació vigent. "Hi ha una línia que s'ha de complir, i això vol dir respectar la legalitat, les regles del joc i l'ordenament constitucional i estatutari", ha assenyalat.Les declaracions de la ministra arriben des de la seva visita a l'Escola de Formació, Debat i Reflexió Guillermo Vidaña de les Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) a Castellnou del Bages.

En aquesta mateixa línia, Batet ha recordat a la formació que "hi ha una línia que s'ha de complir, i això vol dir respectar la legalitat, les regles del joc i l'ordenament constitucional i estatutari". "No concebo que des de la política i els poder públics es pugui trencar aquesta legalitat, perquè només ens condueix a una via judicial que no ens aporta cap solució", ha afegit la ministra.



Batet ha assegurat que el seu desig és que l'independentisme es defensi per qui ho consideri oportú, sempre i quan no es trenquin les normes de convivència: "Només respectant les normes podrem fer política·, ha conclòs.