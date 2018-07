Identifiquen la primera víctima de les fosses de la Guerra Civil a través del banc d'ADN dels familiars

El procés de memòria històrica per les famílies de les víctimes de la Guerra Civil en fosses comunes tornar a fer un pas important. Les despulles d'un civil del Soleràs (Garrigues), un home d'uns 60 anys mort per l'explosió d'un obús, podran tornar a casa, 80 anys després, i descansar amb els seus.És el primer cadàver recuperat de les fosses de la Guerra Civil que ha donat positiu en el Programa d'Identificació Genètica -en marxa des del 2016-, que creua les dades genètiques de les restes òssies amb les de familiars vius que han participat i n'han cedit al Banc d'ADN. Hi ha quatre individus més recuperats al Soleràs que poden ser identificats en breu.De fet, en un any, des de la posada en marxa del Pla de Fosses, s'han recuperat a Catalunya quatre vegades més despulles de soldats i civils desapareguts que en les quatre dècades que han passat des de la Transició.De la quarantena de fosses que s'han obert, només a Miravet (Ribera d'Ebre) i el Soleràs s'han recuperat 261 despulles, sobretot de soldats republicans, però també de soldats del bàndol nacional i civils. Es tracta de les dues fosses més grans excavades fins ara al país.

