Aragonès respon a Casado: «Catalunya no la conquereix ningú, és de la seva gent»

"Catalunya no la conquereix ningú, Catalunya és de la seva gent. Nosaltres volem conquerir la llibertat i es conquereix amb àmplies majories. Com més forts més a prop de la victòria", diu @perearagones #Acampada2018 pic.twitter.com/crE2Km21Y1

Aragonès respon així a Casado, després que aquest hagi afirmat que cal "reconquerir Catalunya i fer una Tabàrnia de veritat" , explicant que "cal aturar el pla de Torra com es va aturar el pla d'Ibarretxe".En l'acte polític central de l'Acampada Jove, organitzada per les joventuts d'ERC a Montblanc, Aragonès també ha afirmat que volen "construir una república tan gran, tan alta i tan ampla que hi càpiga tothom" i que per fer-ho calen "fonaments ben, forts, amples i diversos", perquè "quan més àmplies siguin les majories, més fortes seran i més a prop de la victòria" es trobaran els independentistes.