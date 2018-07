Pascal: «No pot ser que no tingui la confiança de Carles Puigdemont»

Marta Pascal ha estat la gran víctima de l'assemblea nacional del PDECat . Carles Puigdemont i els dirigents crítics de la formació han aconseguit contolar el partit i posar les bases de la suma de la formació amb la Crida Nacional per la República , el moviment creat pel president a l'exili. Pascal, que ha comparegut davant la premsa després de les set de la tarda -quan la seva derrota ja era coneguda-, ha afirmat que no continuarà al capdavant del partit perquè no compta amb el suport del president a l'exili. "No pot ser que no tingui la confiança de Carles Puigdemont. Jo no la tinc, com és obvi", ha afirmat.Després d'un gran aplaudiment de la militància i en una compareixença escrita en la qual no ha admès preguntes -i que ha llegit visiblement emocionada-, Pascal ha afimat que estar "molt orgullosa de la feina feta" en els darrers dos anys com a coordinadora general. "Els associats em van encarregar un partit modèl·lic i exemplar, i l'hem fet", ha afegit. També ha detallat que serà "fidel" al partit en el qual ha fet tota la seva trajectòria política.La proposta guanyadora planteja que David Bonvehí, fins ara el número dos de Pascal però ben connectat amb Puigdemont, i la diputada a Madrid Míriam Nogueras assumeixin funcions de lideratge al PDECat. La candidata a l'alcaldia de Mataró està molt vinculada a Francesc Homs, i als dirigents agrupats entorn Moment Zero, com ara Miquel Buch. Aquest sector s'ha mostrat molt actiu en l'oposició a Pascal, a qui consideraven poca alineada amb Puigdemont i el procés independentista. Són els guanyadors de l'assemblea del cap de setmana.

