Així se sumarà el PDECat a la Crida: una comissió de transició i adhesions individuals

Una de les grans incògnites de l'assemblea nacional del PDECat ja s'ha resolt. La formació ha aprovat gairebé per unanimitat la fórmula per sumar amb el nou espai presentat dilluns per Carles Puigdemont, que també ha guanyat la batalla pel relleu de Marta Pascal, tal com ha avançat NacióDigital . Després d'un debat extens a l'assemblea nacional, s'ha validat una esmena que estructura la relació amb la Crida Nacional per la República: es crearà una comissió de transició a la qual es delegaran les funcions d'acordar l'entesa del partit amb els impulsors del nou moviment, es demanarà a la militància del PDECat que se sumi a la Crida a títol personal i qualsevol acord de futur serà validat pels associats.Un cop aprovada aquesta qüestió per pràctica unanimitat, el text debatut en ponència es traslladarà al plenari, on haurà de ser ratificat sencer. L'entesa amb la Crida, per tant, és un fet, tal com pretenia Puigdemont i el seu entorn de confiança abans d'encetar l'assemblea del PDECat. Marta Pascal també era partidària de la suma, però mantenint un partit "fort", amb ella al capdavant. Pascal, però, ha perdut la batalla interna.El text que s'ha validat aquest dissabte a l'assemblea nacional per confluir amb el moviment de Puigdemont estava gestat pels presos, que havien demanat "respondre positivament" a la confluència amb la Crida Nacional. El que es debat ara és com s'estructura el mandat acordat en aquesta ponència política -la que fixa la suma amb la Crida-. Serà en la discussió de la ponència organitzativa quan es concretarà la formulació de la comissió d'enllaç entre el partit i el nou espai promogut per Puigdemont. Està previst que en aquesta comissió hi siguin presents els presos, tal com plantejava la fórmula inicial pactada per Puigdemont i els crítics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)