«Espejo público» d'Antena 3, enxampada pactant testimonis d'un reportatge

L'ombra de la manipulació plana sobre el programa Espejo Público d'Antena 3 per un reportatge que analitzava l'assetjament a què moltes dones estan sotmeses diàriament quan caminen pel carrer. El programa pretenia radiografiar com una dona qualsevol pot ser víctima de l'atac masclista quan certs homes li llancen floretes en trobar-les caminant pel carrer.El reportatge es va emetre el 13 de juliol, i per la manera com està enregistrat es pot intuir que no s'ha utilitzat càmera oculta i que els homes eren plenament conscients que els estaven gravant: en cap moment s'immuten, tot i els evidents moviments que la càmera fa al voltant d'ells.La periodista que actua com esquer, Claudia García, també actua d'una manera molt previsible, fet que genera encara més dubtes. En creuar-se amb els homes, els retreu l'actitud, i posteriorment els homes, que s'aturen a parlar amb ella, admeten haver obrat malament.La peça, integrada dins del programa, es va vendre com si es tractés d'un cas real amb persones trobades al carrer, que li llançaven suposades floretes com ara "qué polvo tienes, guapa". Ara, segons el diari El Español , el periodista Álvaro Roldán ha parlat amb un dels homes que actuaven de manera masclista, ha reconegut que tot estava pactat. Segons el rotatiu, la noia va parlar amb ells perquè actuessin d'aquesta manera i així els van enregistrar.No obstant, el programa va apuntar que es tractava de casos reals, i fins i tot García explica com es va sentir quan els homes l'afalagaven presumptament pel carrer. Segons el mateix diari, si es demostra que no es tracta de casos reals, tenint en compte que s'assegurava que així eren, Antena 3 prendrà "les mesures que siguin necessàries".

