​Torra no veu cap divisió al PDECat i confia que conflueixi amb la Crida Nacional

El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que no hi ha cap divisió interna en el PDECat i s'ha mostrat confiat que el congrés d'aquest cap de setmana serveixi per "sumar confluències". En referència a la seva absència al congrés, Torra ha recordat que no milita al PDECat. "Li desitjo molta sort, penso que és un congrés crucial per fer més forts els instruments que han d'acabar portant aquest país a la llibertat i a fer efectiva la República", ha dit.Sobre les diferències en el si del partit i si corre risc de divisió, Torra ha emplaçat a preguntar-ho directament al PDECat, si bé ha mostrat el seu convenciment que aquest extrem no es donarà. "No crec que hi hagi divisió en el PDeCAT, compartim el mateix objectiu que és fer República", ha reiterat. "El PDeCAT és un partit independent a la Crida, però són dues iniciatives que han d'acabar confluint", ha conclòs.Torra ha fet aquestes declaracions aquest dissabte al migdia en el marc d'una visita institucional a la Festa del Renaixement a Tortosa. El president català ha arribat a les dotze del migdia, aclamat per una gran multitud concentrada davant l'Ajuntament de Tortosa, que l'han rebut amb crits de "president", "llibertat" i "independència". Acte seguit, el president ha signat el llibre d'honor, on ha fet referència, a través d'uns versos del poeta Gerard Vergés, als presos i exiliats.Posteriorment, i vestit amb una capa característica del segle XVI, ha passejat pel centre de la ciutat, acompanyat de l'alcaldessa Meritxell Roigé, en una desfilada musical i festiva, vestida d'època. La Festa del Renaixement tancarà portes aquest diumenge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)