La batalla de l'Ebre, en imatges

En aquest 80è aniversari de l'inici de la batalla de l'Ebre, que s'escau aquest dimecres, 25 de juliol de 2018, NacióDigital ha efectuat un treball de recerca, selecció i classificació de materials audiovisuals disponibles a la xarxa sobre el tema.



En un dels seus nombrosos treballs d'investigació històrica, Daniel Arasa estableix que "no hi ha hagut gaire cinema realitzat sobre la batalla de l'Ebre", i que si s'ha disposat de material per difondre en pel·lícules i documentals al llarg dels anys ha estat gràcies a alguns curts cinematogràfics de molt valor, rodats per les parts en conflicte.

La tria està guiada per proporcionar als lectors una classificació de produccions de qualitat acceptable -estalviant periples de recerca llargs i sovint enutjosos pels cercadors- i garantint que els continguts que s'hi aporten tinguin un interès en cadascuna de les seccions.Un programa de l'espai "Què, qui com" de Televisió de Catalunya de l'any 2016. Reportatge molt explicatiu, que combina el relat amb l'aportació de testimonis de l'època i de recorreguts per les zones dels combats. Dirigit i presentat per Jaume Vilalta. Durada: 31:40 mUn documental històric de gran format del programa "Laberinto español", de La 2 de TVE, de l'any 2006, en coproducció amb Story Boards. Dirigit per Jorge M. Reverte. Fotos i gravacions de l'època, testimonis, mapes i extensa narració.Part 1. Durada: 47:41 mPart 2. Durada: 41:51 mUn documental històric de gran format, de la productora Premium Cine de l'any 2012. Moltes filmacions de l'època. Dirigit per Sofía Velilla Bellosillo. Està publicat en dues parts.Part 1. Durada: 30:24 mPart 2. Durada: 30:15 mDocumental històric de gran format de TVE, dirigit per Pascual Cervera l'any 1986. Aquest és l'episodi 26, dedicat a la caiguda de Catalunya. Filmacions i imatges de qualitat procedents de nombrosos arxius nacionals i internacionals, sense incrustacions actuals. Durada: 51:55 mÀudio doblat al castellà. Filmacions i fotografies de la batalla. Una producció de 13 episodis de Premium Vídeo de l'any 2008. L'episodi 10 esta dedicat a la batalla de l'Ebre i a l'atac franquista posterior. Durada de l'episodi: 45:48 mUn vídeo del Requeté, gravat el 1976, que mostra (a partir del minut 20:50) l'escenari de l'atac fallit a Punta Targa en què el 19 d'agost de 1938 va ser pràcticament destruït el Terç de la Mare de Déu de Montserrat, format íntegrament per catalans.Fragment del documental francès d'aquest títol. Una producció de "Cultures et Comunications", dirigida per Neus Viala el 2004, d'una durada total de 48 minuts. Imatges històriques, recorregut pels indrets i entrevistes a protagonistes de la batalla i estudiosos actuals. L'àudio és en francès. Durada: 14:50 m

LES APORTACIONS PERSONALS



Batalla de l'Ebre

Un reportatge extens de Joan Astasio a Maestrat TV en honor al seu pare Consuelo Arias, mort a la batalla. Inclou filmacions, recorreguts i entrevistes amb antics combatents de les comarques de l'Ebre. Durada: 1:00:24 h



Muntatge audiovisual amb gravacions i fotos de l'època, La banda sonora és l'estremidora "Campanades a mort", de Lluís Llach. Publicat el 2009. Durada: 5:00 mUn programa de l'espai "Tiempos modernos" del canal Intereconomía, que inclou un petit debat amb un historiador. Durada: 14:16 mUn recull de filmacions de la batalla sense text ni narració, a càrrec de Producciones Tiopuerko. Publicat el 2011. Durada: 5:31 mUn aportació personal, amb esquemes i plànols explicatius de les operacions de la batalla. Publicat el 2014. Durada: 5:50 mUn muntatge del canal ArteHistoria, amb maquetes i plànols explicatius. Publicat el 2008. Durada: 13:19 m

LA MIRADA ACTUAL



Espais de la batalla de l'Ebre

Web oficial del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Guia de la zona, propostes de recorregits, dades històriques i presentació dels treballs de recuperació de la memòria de la guerra.

Web del Consorci



Homenatge a les víctimes de la batalla de l'Ebre

Reportatge de l'acte celebrat a Gandesa i la Fatarella el 24 d'octubre de 2010, en record de les víctimes. Publicat pel Memorial Democràtic el 2010. Durada: 4:04 m



TV3 va dedicar els dos primers capítols de la sèrie "Trinxeres" , dirigida per Eloi Vila el 2017, a recórrer els indrets de la batalla de l'Ebre, recollint records i testimonis.Episodi 1: "De Faió a Flix". Durada: 47:55 mEpisodi 2: "De Mora d'Ebre a Miravet". Durada: 49:28 mUn documental de l'Associació Unesco dedicat als combats a la Fatarella. Fotos històriques, entrevistes actuals i presentació dels equipaments d'interpretació de la batalla existents al municipi. Durada: 14:21 mReportatge del "Canal 21 Ebre" sobre les activitats de recreació històrica de l'últim combat de la batalla, el 15 de novembre de 1938. Entrevistes als conservadors de la memòria històrica i a l'alcalde de la població. Publicat el 2015. Durada: 4:05 mUna sèrie de sis capítols que recorre amb molt detall tots els escenaris dels fets de 1938. Narració sobre el terreny, amb especial atenció a les restes i fortificacions defensives. Cada ruta té una durada aproximada d'uns 8 minuts. Disposa de versió amb l'àudio en castellà. Publicada durant l'any 2012 pel Club Tortuga Todo Terreno. A partir de la ruta 1 es pot anar accedint a les següents.Ruta 1:Reportatge de promoció turística a càrrec del Turisme Terres de l'Ebre, publicat el 2016. Adopta el format de visita guiada a les runes, de la mà d'un grup de joves i un narrador. Produït per Canal Terres de l'Ebre. Durada: 6:33 m.Un reportatge del programa "Territorio Vivo" sobre el museu de la batalla de l'Ebre existent a la població de Faió, al Matarranya, a la comarca aragonesa del Baix Aragó, emès l'any 2013. Durada: 5:30 mVídeo personal sobre una visita al museu. Publicat el 2013. La banda sonora és la cançó de Xeic titulada "Biberons de combat". Durada: 3:29 mVídeo promocional de les recreacions històriques de la batalla en aquest municipi, que s'escenifiquen per iniciativa del museu local. Publicat el 2014. Durada: 2:25 mUn vídeo personal que mostra el museu privat "La Trinxera", creat per Pere Sans a Corbera d'Ebre, amb un abundant recull de material de guerra usat als combats de 1938. El vídeo inclou imatges de recreació històrica i de recorreguts per la zona. Publicat el 2016 pel Club Tortuga Todo Terreno. Durada: 8:41 mTreball de vídeo realitzat sobre el terreny pels alumnes de 2on de Batxillerat de l'Escola Pia de Granollers. l'any 2013. Durada: 11:09 m

LES CANÇONS DE LA BATALLA



Teresa Rebull canta "Les sabates d'en Jaume"

Vídeoclip sobre la veu de Teresa Rebull amb la seva històrica i emotiva cançó "Les sabates d'en Jaume", dedicada a un combatent republicà de la serra de Pàndols. Durada: 1:34 m



Una antiga gravació de la cançó que es va fer més popular i ha quedat en les seves diverses variants com a principal testimoni musical de la batalla. Un àudio del "Cancionero Republicano", publicat en xarxa el 2011. Sense imatges. Durada: 2:44 mUna versió més de la popular cançó referida a la batalla de l'Ebre, en una adaptació de l'època. Les imatges són una interessant col·lecció de cartells de la Guerra Civil. Durada: 2:29 mVídeoclip de la cançó de Xeic del mateix títol, del seu àlbum "Batecs", publicat el 2013, dedicada a la batalla de l'Ebre, amb imatges de recreacions històriques dels combats, en blanc i negre, Durada: 3:29 m

LA BATALLA, AL CINEMA



"Fünf Patronenhülsen"

Es tracta d'una pel·lícula produïda a la República Democràtica Alemanya el 1960, dirigida per Frank Beyer, que narra el drama d'una untat de les Brigades Internacionals que queda sense munició en plena batalla de l'Ebre. No està doblada ni disposa de subtítols. És accessible només un petit clip. Durada: 4:08 m



Curtmetratge de ficció dirigit per Pau Bertomeu entre 2013 i 2014. Inspirat el el relat "El último cigarrillo" a partir de records recollits per l'autor, Joan Ferré, del seu oncle Lleonart, que havia estat reclutat a la lleva del Biberó. Durada: 10:09 m

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)