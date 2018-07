​L'alcalde de Vidreres reclama mesures urgents per evitar més morts a la C-63

L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha reclamat a la Generalitat que instal·li un radar de tram i faci actuacions urgents per evitar més morts a la C-63. Camps assegura que el radar dissuadirà aquells conductors que corren massa en un tram on avui han mort quatre goves i la limitació màxima s'estén entre els 60 i 80 quilòmetres per hora.L'alcalde, però, també afirma que cal dur a terme millores a la calçada, perquè els qui viuen a les urbanitzacions que hi ha a banda i banda es troben amb situacions de perill" quan volen entrar o sortir de la C-63. A més, Jordi Camps demana al Departament de Territori que rescati el projecte històric de variant que enllaçaria Maçanet de la Selva amb Lloret de Mar passant per darrere d'aquestes urbanitzacions.Jordi Camps assegura que la C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar és una carretera perillosa. Sobretot, perquè fins arribar al túnel que hi ha a prop d'Aiguaviva Park, la calçada és sinuosa i connecta amb les urbanitzacions que hi ha a banda i banda (com Terrafortuna o Puigvistós). Camps diu que "segurament, cada dia, molts veïns es troben amb situacions de perill" quan han de sortir de la C-63 o entrar-hi.A més, l'alcalde de Vidreres recorda que, durant els mesos d'estiu, el trànsit a la C-63 s'incrementa exponencialment per l'arribada de turistes. "Entre juny i setembre, més del 60% dels vehicles que van cap a Lloret hi passen", explica Jordi Camps.

