Maragall es reunirà dilluns amb Batet per preparar la comissió bilateral

.

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, es reunirà aquest pròxim dilluns amb Meritxell Batet, ministra de Política Territorial i Funció Pública, per preparar la reactivació de la comissió bilateral Estat-Generalitat que van acordar els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez en la seva trobada.Maragall es veurà amb Batet després de reunir-se amb el ministre homònim d'Exteriors a la Moncloa, Josep Borrell , emmarcats en el restabliment de les relacions entre el govern català i l'espanyol després de la trobada que van mantenir els presidents Torra i Sánchez, així com els vicepresidents Pere Aragonès i Carmen CalvoLa trobada de la comissió bilateral no té data, però la primera reunió entre Maragall i Batet acostarà posicions i establirà els primers consensos per posar en marxa aquesta comissió entre el govern de Sánchez i el de la Generalitat.El govern espanyol va designar un equip d'alta responsabilitat política per interlocutar amb Catalunya a través de la comissió bilateral, que es reunirà per primera vegada des del 2011. La presidència de la comissió per part del govern espanyol l'assumeix Batet, i al seu costat hi haurà la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els secretaris d'Estat de Política Territorial, Hisenda, Infraestructures i Relacions amb les Corts.Pel que fa a la part catalana, la interlocució estarà liderada per Ernest Maragall, a qui acompanyaran el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Elsa Artadi; la secretària general d'Acció Exterior, Mercè Salvat, i el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)