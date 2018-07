Setanta grallers fan entrar a la presó de Lledoners músiques de llibertat

Isabel Turull, germana de Josep Turull, dirigeix unes paraules als assistents Foto: Aina Font Torra

Unes 400 persones s'han aplegat a l'entorn de la presó de Lledoners. Foto: Aina Font Torra

Unes 400 persones s'han aplegat aquest dissabte al migdia per seguir i acompanyar setanta membres dels Grallers per la Llibertat que han tocat peces tradicionals catalanes i de revolució en el camp enturonat posterior a la presó de Lledoners, per fer entrar la música al centre penitenciari.A la convocatòria s'hi han afegit la germana de Josep Turull, Isabel Turull, que ha visitat el pres i quan ha sortit ha volgut acompanyar la convocatòria. Isabel Turull, que anava acompanyada per una filla del seu germà, ha agraït als grallers i als assistents la seva presència i ha assegurat que els interns escolten des de dins els crits de "Llibertat presos polítics" i de "Ni un pas enrere" que els dirigeixen.Amb la coordinació de l'ANC de Sant Joan de Vilatorrada i sota la direcció musical del reusenc Dani Carbonell i el sitgetà Pinyu Martí, els setanta grallers han interpretat, a partir de les dotze del migdia, les peces Ja som aquí; l'Himne de Riego; No volem ser; L'estaca; Toc de castells; l'Himne d'Europa; Els Segadors; el Cant de la Senyera, i Passi-ho bé.El concert, que ha tingut un to festiu, també busca "donar visibilitat i dignitat al món graller", exposen els del col·lectiu, que renega dels tòpics al voltant de la gralla tot manifestant que en cap cas "és un instrument de destrucció massiva, sinó que sona bé i pot fer mil coses".

