El TSJC reprèn la causa contra Buch i Lloveras pel suport a l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reprès la causa per desobediència contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, per promoure el referèndum de l'1-O entre els alcaldes. Aleshores, el primer presidia l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la segona l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).



El TSJC havia enviat el febrer la causa al Tribunal Suprem, i ara la torna a tenir a les seves mans després que el magistrat Pablo Llarena hagi rebutjat la seva competència per investigar-la. La investigació deriva de la querella que la fiscalia va presentar al setembre.





El TSJC va admetre a tràmit la querella per desobediència i va acordar citar-los a declarar com a investigats, encara que sense fixar una data, a l'espera que la resolució fos ferma. Quan el Suprem va assumir la causa per rebel·lió contra els líders independentistes, el TSJC li va remetre la investigació sobre Buch i Lloveras, per evitar "resolucions contradictòries" i possibilitar "la investigació i enjudiciament conjunt" del cas relatiu al procés sobiranista.

La causa va arribar al TSJC dimecres passat i ara cal fixar data per la declaració dels dos investigats. Buch però, com a membre del Govern, és aforat.El TSJC va admetre a tràmit la querella per desobediència i va acordar citar-los a declarar com a investigats, encara que sense fixar una data, a l'espera que la resolució fos ferma. Quan el Suprem va assumir la causa per rebel·lió contra els líders independentistes, el TSJC li va remetre la investigació sobre Buch i Lloveras, per evitar "resolucions contradictòries" i possibilitar "la investigació i enjudiciament conjunt" del cas relatiu al procés sobiranista.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)