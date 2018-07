El whatsapp dels crítics que proposa fer fora Marta Pascal de la direcció del PDECat

"Això sortirà bé i, quan hàgim d'explicar alguna cosa, ja ho farem. No entrarem en el joc de la rumorologia". Marta Pascal, actual coordinadora general del PDECat i que aspira a repetir en el càrrec, ha demanat també una "llista inclusiva" per evitar que les tensions internes creixin i encaixar de forma harmònica el partit dins la Crida de Carles Puigdemont, que ha plantejat un pols per apartar-la de la direcció.En el marc d'una assemblea nacional convulsa, la coordinadora general ha comparegut aquest dissabte al migdia davant la premsa -de forma breu- enmig de les intenses negociacions amb totes les famílies del partit per acordar una direcció de consens. De moment, la cúpula actual ha aconseguit que els crítics, temerosos de perdre la votació, retiressin l'esmena que elimina el càrrec de Pascal i que hauria impossibilitat que seguís.I què hi diuen els crítics? Fan córrer noms a la presidència i la vicepresidència del partit (David Bonvehí, número dos de Pascal, com a solució de compromís, i Joan Ramon Casals i Míriam Nogueras com els més ben vistos per aquest sector), es plantegen esgotar terminis (tenen fins diumenge al migdia) i són intransigents en què Pascal ha de deixar el càrrec. De fet, fan córrer un missatge, al qual ha tingut accés, que explica de forma clara quina és la seva proposta per facilitar que el PDECat s'integri, sense posar pegues, a la Crida. Pascal també defensa que ho faci, però sense desdibuixar el seu perfil. Aquest és el missatge:"Estem davant un moment excepcional, amb presos i exiliats que viuen sota l’amenaça de condemnes del tot injustes i impròpies d’un estat democràtic. Això obliga el PDeCAT a actuar amb generositat màxima per seguir contribuint eficaçment a la solució del conflicte polític existent.Fa pocs dies es va presentar la Crida Nacional, una crida pública i oberta per definir les estratègies socials i polítiques que han de permetre en un futur proper assolir la república de dones i homes lliures, en una Catalunya nacionalment sobirana. Una Crida a favor de la unitat sobiranista i republicana per constituir una organització d’acció política basada en la radicalitat democràtica, la transversalitat ideològica, la transparència en la presa de decisions i en la bona gestió del benestar públic.El president Puigdemont n’és l’impulsor, i els consellers Joaquim Forn, Lluís Puig, Josep Rull i Jordi Turull ja han fet públic el seu posicionament favorable a aquesta crida, en són promotors, i també han expressat el seu desig que el PDeCAT, en aquesta Assemblea, s’orienti en la mateixa direcció. Ens demanen, en primer lloc, que ens hi sumem a títol personal, que hi participem activament.També demanem que l’Assemblea pugui crear una Comissió, encapçalada per ells quatre, a la que es delegaria les funcions d’acordar amb els impulsors de la Crida Nacional l’aportació del PDeCAT a la mateixa. Una Comissió que treballaria en paral·lel i coordinadament amb la Direcció del partit. Hi ha esmenes presentades a la Ponència 1 i a la Ponència 2 en aquest sentit.El més important en aquesta Assemblea és que els propers mesos, i amb el màxim protagonisme de la Comissió que encapçalarien Joaquim Forn, Lluís Puig, Josep Rull i Jordi Turull, es treballi en el trànsit cap a aquest nou instrument polític.I en aquest sentit, també hi ha una proposta concreta per tal d’articular una Direcció més plana. Una Direcció amb una Presidència, una Vicepresidència i 20 membres: David Bonvehí de president, Míriam Nogueras de vicepresidenta, membres de l’actual Direcció i altres persones que puguin gestionar el dia a dia del partit i coordinar-se adequadament amb la Comissió. Aquesta és la proposta per fer d’aquesta Assemblea, per sobre del debat sobre la continuïtat d’un o altre nom, un moment d’impuls en el procés per fer de Catalunya el millor país: una República."El PDECat afronta l'assemblea nacional amb el fantasma de la trencadissa. El pols plantejat entre bambolines per Carles Puigdemont a Pascal , amb l'objectiu d'apartar la coordinadora general del comandament de la direcció del partit, ha condicionat tot el debat congressual. La intenció del president a l'exili és rellevar Pascal per donar ales així a la confluència del partit amb la Crida Nacional per la República, el seu nou projecte polític.La dirigent, que defensa la suma però construint un partit "fort", no està disposada a donar el seu braç a tòrcer tan fàcilment. Entén que la seva substitució és una qüestió personal i no política, i manté l'objectiu de configurar una candidatura de "consens" amb els crítics. Diverses fonts apunten que la discussió sobre el lideratge no es podria resoldre fins aquest diumenge. Si Pascal no cedeix i manté que vol ser secretària general, els dirigents pròxims a Puigdemont podrien presentar una candidatura alternativa. En la jornada inaugural de l'assemblea, la coordinadora general va subratllar que no hi havia "diferències insalvables" com perquè es produeixi una fractura al PDECat.Els contactes en les darreres hores han estat continuats i la proposta que l'entorn de Puigdemont havia posat sobre la taula era una candidatura de consens de l'actual direcció amb els crítics, que inclogués Pascal però sense que aquesta fos la secretària general, com ella inicialment vol. De fet, l'entorn de Puigdemont planteja que no existeixi aquesta figura. Si la fórmula que més agrada Puigdemont avancés, el veritable poder l'ostentaria una comissió que faria d'enllaç entre el PDECat i la Crida -per facilitar-ne la confluència a la tardor-, que estaria integrada per presos i exiliats (Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig) i noms del Govern com el mateix Damià Calvet. De partida, però, Pascal no està disposada a renunciar al comandament del partit.

