«El Partit Popular ha tornat»: les primeres paraules de Casado després de ser escollit

Pablo Casado ja és el nou president del Partit Popular. Després de fer-se amb el lideratge després d'una dura batalla interna (1.701 vots pels 1.250 de Soraya Sáenz de Santamaría) i ser proclamats els resultats, Casado s'ha dirigit als congressistes en la sessió de cloenda. Ha començat dient que acabava de parlar amb el cap de la Casa Reial per expressar la seva lleialtat a Felip VI. Això ha causat un gran entusiasme en tot l'auditori i s'han començat a escoltar crits de "visca el rei". "Sí, visca el rei", ha proclamat Casado."El Partit Popular ha tornat", ha proclamat Casado, "ja s'han acabat les interinitats". El nou líder conservador ha dit que "s'ha acabat de parlar de nosaltres. Ara hem de parlar dels espanyols". Ha recalcat que els principis del partit són els mateixos que comparteix la majoria dels ciutadans. "El PP serà fort i continuarà transformant l'Espanya dels nostres fills", ha anunciat.El nou líder de la dreta espanyola ha fet una crida a recuperar el contacte amb "aquesta Espanya de les banderes i els balcons" en defensa de la "unitat nacional", a lluitar pels vots que s'han escapat a altres formacions, i ha apuntat algunes iniciatives: plantejar una reforma de la llei electoral perquè "no es depengui de frontisses nacionalistes" i una altra del codi penal per afrontar millor les amenaces del separatisme. Ha promès ser implacable amb la corrupció i afrontar temes de fons que s'han de resoldre, des del repte de l'escalfament global als problemes greus de despoblació que pateixen moltes províncies i treballar per aconseguir un pacte de l'aigua.Ha demanat que els militants del partit tornin a casa amb ànims renovats i que es preparin per treballar dur per a les properes curses electorals que el PP ha de treballar, començant per les andaluses i mirant cap a les municipals del 2019.

