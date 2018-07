Alex Salmond serà a l'assemblea del PDECat

Alex Salmond serà aquest diumenge l'estrella convidada de l'assemblea nacional del PDECat. Marta Pascal, encara coordinadora general de la formació, ha anunciat aquest migdia que l'exprimer ministre escocès intervindrà demà a la clausura del debat congressual. Serà precisament demà quan el PDECat haurà de resoldre com se suma al projecte de la Crida Nacional per la República, el nou espai polític de Carles Puigdemont, i qui portarà les regnes del partit després del pols plantejat per l'expresident a l'exili.Pascal, en una breu compareixença davant els mitjans, ha exposat que Salmond aporta una "mirada" de com ha d'avcançar l'independentisme. La coordinadora general entén que el dirigent nacionalista escocès pot aportar reflexions interessants per als associats del PDECat en un moment de debat intens a la formació. La veu de Salmond, amb qui Escòcia va assolir l'estadi de celebrar un referèndum pactat amb el Regne Unit, és respectada per totes les sensibilitats del partit.

