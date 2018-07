La Fiscalia ja estudia si Joan Carles I va delinquir

Joan Carles I podria estar ja en el punt de mira de la Fiscalia. Segons informa el diari El Español , les cintes fetes públiques amb enregistraments entre el comissari jubilat José Manuel Villarejo i Corinna sobre els negocis foscos del monarca han fet que Anticorrupció ja estigui elaborant un esborrany per a la fiscal general amb els presumptes delictes que podrien atribuir. Concretament, les converses revelen que el rei emèrit tenia comptes a Suïssa i cobrava comissions.Coincidint amb la decisió del jutge de l'Audiència Nacional Diego d’Egea d’obrir una part separada del cas Tándem i citar el comissari ja jubilat Villarejo, segons el rotatiu la Fiscalia Anticorrupció ha començat a redactar l’esborrany que remetrà a la fiscal general de l'Estat, María José Segarra. En el redactat, s’exposaran les primeres conclusions sobre les converses amb Corinna.Joan Carles I gaudia d’inviolabilitat mentre era rei, però des de 2014, quan va renunciar al tron, va passar a ser aforat, motiu pel qual els fets denunciats només els pot investigar el Tribunal Suprem. Per aquest motiu s’ha pogut donar llum verda a l’inici de la investigació, a través dels esborranys que es trametran a la Fiscalia General de l'Estat perquè prengui les mesures que estimi oportunes.Ara per ara, ja s’ha fixat una data en el calendari perquè declari Villarejo a l’Audiència Nacional. Serà aquest dijous, 26 de juliol, on haurà d’aportar dades sobre el context en què es van fer les gravacions. Aquell mateix dijous, el director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), el general Félix Sanz Roldán, ho farà al Congrés

