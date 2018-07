​Dues sentències desestimen els recursos contra la suspensió de llicències turístiques de Colau

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat dos recursos contenciosos que van presentar les companyies hoteleres Claris i Hotusa l'any 2015 en contra de l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona que suspenia temporalment l'atorgament llicències per desenvolupar activitats turístiques a la ciutat.La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, ha valorat positivament la decisió del tribunal i ha defensat que l'acord va ser "plenament legal" i que aquesta "és una forma de funcionar de la pròpia ciutat". Així mateix ha indicat que la decisió judicial "determina que no va existir cap tipus de vulneració del dret a la defensa". En aquest sentit ha recordat que la suspensió "era temporal" i que va derivar en un procés participatiu on "tothom va poder-hi dir la seva i en un Pla Especial d'Allotjament Turístics que es va aprovar en el ple per majoria"En una atenció als mitjans de comunicació, Janet Sanz també ha advertit que "no es va vulnerar la Directiva Bolkestein perquè dins aquesta tot el que són els serveis de planificació de l'urbanisme queden exclosos de la matèria estricta que fixa aquests elements de competència per part de la directiva".Així mateix ha defensat l'actuació municipal tenint en compte la situació de "bombolla turística" que en aquell moment patien tots els barris de la ciutat. "Necessitàvem prendre un acord com aquell i desenvolupar un pla posterior com el que hem fet", ha sentenciat.Claris i Hotusa disposen de 30 dies per recórrer aquesta sentència mitjançant un recurs de cassació davant el TSJC.

