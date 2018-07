El PDECat s'encalla en el debat de quan fer efectiva la República

"Fer efectiva la República de forma immediata tan aviat com sigui possible". Aquesta frase, que havia sorgit en el debat de la ponència política a l'assemblea del PDECat com a proposta per sumar totes les sensibilitats, exemplifica el garbuix del partit a l'hora de fixar el rumb del partit cap a l'estat propi. Tot i que en el debat assembleari s'havia validat inicialment una esmena que plantejava fer efectiva la República "de forma immediata" , finalment l'òrgan gestor del debat ha elevat la discussió el plenari. "La mesa ha decidit que era un tema prou important per tornar-se a discutir [al plenari]", ha exposat Davdi Font, alcalde de Gironella i responsable de conduir l'assemblea nacional de la formació.El reglament congressual estableix dues opcions per portar al plenari debats que es constaten oberts en la discussió de les ponències: que hi hagi una esmena perdedora en la votació però que hagi recollit més del 40% dels vots dels associats o que la mesa consideri prou rellevant una segona discussió si la votació també es constata repartida. En el debat de quan fer efectiva la República s'ha produït el segon supòsit. El que queda validat de forma definitiva és la determinació per "fer efectiva la República". Ara, els associats hauran de decidir amb quina agilitat el partit pretén desplegar el projecte republicà.Un altre dels conceptes a debat és el terme "unilateral", que també ha condicionat el debat al PDECat en els darrers mesos. La via unilateral apareix en una esmena que encara està en discussió, amb l'objectiu que les diferent sensibilitats del partit "s'hi sentin a gust", ha detallat Font. El PDECat també avança en debats organitzatius, com el de plantejar una assemblea cada quatre anys per escollir càrrecs i cada dos anys per actualitzar el debat ideològic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)