​Ximo Puig es reuneix amb Sánchez i celebra que entengui l'Estat «de manera plural»

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut aquest divendres una reunió informal amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Castelló. Es tracta de la primera trobada dels dos líders socialistes des de la investidura de Pedro Sanchez el passat 2 de juny. La reunió ha tingut lloc a la Casa dels Caragols, seu del Consell a Castelló de la Plana.L'encontre ha estat propiciat per la visita de Sánchez al Festival Internacional de Benicàssim (FIB), festival que obri les seues portes aquest divendres a Benicàssim. En acabar la reunió, Puig s'ha mostrat content i ha assegurat al seu compte de Twitter que "és evident que [Sánchez] té una empatia especial cap a les autonomies, l'Estat del Benestar i que entén la diversitat d'Espanya".Puig s'ha manifestat així davant els mitjans en acabar la reunió, en la que també ha participat el Govern Juan Carlos Fulgencio. Puig ha destacat la "bona atmosfera" que hi ha a l'Estat, perquè, segons ha dit "hi ha un canvi important que s'ha produït en la societat" i creu "que hi ha una sensibilitat i una empatia ben diferent de la del passat". Per tant, ha volgut mostrar el seu agraïment a Sánchez per la seua visita al País Valencià i per "demostrar la seua empatia amb els valencians".El cap del Consell ha explicat que la reunió ha sigut "extremadament positiva" i de "caràcter informal", i ha recordat que és la primera que han tingut "cara a cara". "Crec que el president ha demostrat que aquest és un govern que entén l'Espanya diversa, l'Espanya plural, que entén que les comunitats autònomes són part de l'Estat", ha dit.Així mateix, Puig creu que hi ha un "abans un després" amb aquest govern respecte a la visió d'Espanya i al que ha de ser la consolidació de l'estat del benestar. Per això, ha subratllat que per a ell ha sigut una reunió "molt positiva" que reafirmaran en la reunió que tindran en la Moncloa, "però, en qualsevol cas, crec que cal tindre en compte que el president Sánchez té una visió clara del que és l'Espanya plural", ha insistit.Va ser Sánchez qui va anunciar que es trobaria amb Puig durant la seua intervenció en el Ple del Congrés del passat dimarts, en desgranar el seu programa de govern i en resposta a les crítiques que li va dedicar el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, per no prioritzar el País Valencià en la seua ronda de contactes amb les autonomies. I és que, mentre Sánchez ja s'ha reunit amb altres presidents autonòmics, la reunió oficial amb Ximo Puig no es produirà fins al setembre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)