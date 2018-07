Els crítics retiren l'esmena que suprimia la secretaria general que Pascal aspira a retenir

Decau l'esmena 183 de la ponència organitza de l'assemblea nacional del PDECat. Era una de les més importants perquè anul·lava la secretaria general del partit, el càrrec que els dos darrers anys ha ocupat Marta Pascal i en el qual aspira a seguir tot i el pols plantejat per Carles Puigdemont i el seu entorn . Segons fonts coneixedores de la ponència, els crítics tenien por de perdre la votació que "simplificava" la direcció del partit i han decidit retirar-la, i ara esperen poder arribar a un pacte amb els oficialistes.Tal com ha avançat Europa Press i ha pogut confirmar, l'esmena ha decaigut i, de moment, la direcció del PDECat continuarà tenint, a més de president i vicepresident, un secretari (o secretària) general. Els crítics volen una direcció "plana", gairebé una gestora, que des d'ara fins a la tardor es dediqui a facilitar, sense exigències i renunciant a tenir un perfil propi, la integració del partit a la Crida que han impulsar Carles Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sànchez.Pascal, que havia de comparèixer aquest dissabte al migdia davant la premsa i finalment ha ajornat les seves declaracions, també és partidària de confluir-hi, però no vol que el PDECat quedi desdibuixat en aquest procés. Vol un partit "fort" i defensa que la formació ha de tenir perfil per encarar amb èxit les eleccions municipals, a les qual es vol presentar amb les sigles de Junts per Catalunya.

