​Cinc activistes dels CDR, a judici per pintar llaços grocs

Un llaç groc pintat sobre l'asfalt. Foto: CDR Sentmenat

El proper 26 de setembre tindrà lloc un judici contra cinc membres del Comitè de Defensa de la República (CDR) de Sentmenat acusats d'un delicte lleu de coaccions per pintar llaços grocs al carrer. Segons apunten en un comunicat, tot plegat deriva de la denúncia presentada per la regidora del PSC Montserrat Rueda arran dels llaços pintats al carrer del seu domicili​. La denúncia suposa que els denunciat s'enfronten a una pena de multa d'un a tres mesos de presó.Els fets van passar el 26 de maig, quan un grup de persones van fer les pintades a la via pública per reivindicar l'alliberament dels presos polítics. "Els llaços grocs s’han convertit en un símbol de llibertat degut a l’empresonament dels líders sobiranistes des del passat mes d’octubre​, no són en cap cas una arma d’intimidació ni coacció contra ningú", assenyala el CDR en un comunicat.En aquest sentit, consideren que la denúncia no se sosté, donat que el delicte lleu de coaccions consisteix en obligar a algú amb violència a executar una conducta en contra de la seva voluntat, segons destaquen en el comunicat. "Des del CDR de Sentmenat defensem que l'acusació és del tot falsa​", apunta el col·lectiu, que afegeix que la seva opció per defensar l'alliberament dels presos polítics passa per l'acció no-violenta per assolir, a la vegada, la implementació de la República.El judici se celebrarà el 26 de setembre al jutjat de Sabadell.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)