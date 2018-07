El CDR de Vic exigeix desobediència a PDECat i ERC

Membres del Comitè de Defensa de la República (CDR) de Vic han fet una acció davant les seus del PDECat i d'ERC a la capital d'Osona per exigir que les dues forces accelerin al pas cap a la consecució de la República catalana. Un grup format per una vintena de persones s'han fotografiat a la porta de les dues seus amb cartells on s'hi podien llegir missatges com "autonomisme no", "república sí" i "desobeïu".L'acció es duu a terme el dia en què el PDECat celebra la seva primera assemblea després de la fundació, just en ple debat davant la proposta de Carles Puigdemont de crear un moviment transversal sota el nom de Crida Nacional per la República La setmana ha estat també convulsa al Parlament, on una picabaralla entre el PDECat i ERC va obligar a suspendre la darrera sessió abans de vacances , per la falta d'entesa sobre com s'havia de gestionar la substitució temporal dels diputats suspesos pel Tribunal Suprem.

