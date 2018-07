L'eclipsi de lluna més llarg del segle es podrà veure a Catalunya la setmana vinent

El proper divendres 27 de juliol al vespre es podrà veure un eclipsi total de lluna a Catalunya. No és un eclipsi qualsevol, ja que serà el més llarg que s'hagi pogut contemplar en tot el que portem de segle XXI.Es tracta d'un fenòmen astronòmic que es pot veure a ull nu sense cap impediment, sempre i quan la meteorologia ho permeti i no hi hagi núvols. L'eclipsi es podrà veure des de Catalunya just amb la seva sortida, pels volts de les 21.00 hores, quan es trobarà en la seva fase total, i fins passada la mitjanit. En el punt àlgid, la lluna experimenta un canvi a un color rogenc, que li dona el nom de "lluna de sang".Alguns observatoris de casa nostra faran una retransmissió en directe de l'esdeveniment a través de les xarxes. És el cas de l'Observatori Astronòmic de Sabadell, que oferirà en la seva pàgina web una visualització a temps real. Es recomana l'ús de prismàtics o telescopi per a veure l'eclipsi amb més detall.

