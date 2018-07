Tanca Park Paladium: la història de la mítica discoteca de Sabadell, en imatges

Treballs de construcció del local, al 1993. Foto: NS / Cedida



Treballs de construcció de la sala gran, al 1993. Foto: NS / Cedida



Treballs de construcció de la sala gran, al 1993. Foto: NS / Cedida



Festa d'aniversari dels 3 anys de la discoteca, amb Julià Peiró, al 1996. Foto: NS / Cedida



Personatges del 'Força Barça' en una festa d'aniversari, al 1999. Foto: NS / Cedida



Personatges del 'Força Barça' en una festa d'aniversari, al 1999. Foto: NS / Cedida



Javier Cárdenas en una festa d'aniversari, al 2000. Foto: NS / Cedida



Als primers anys s'hi feia ball amb taules a la sala gran, a principis dels anys 90. Foto: NS / Cedida



Festa d'aniversari dels 9 anys de la discoteca, al . Foto: NS / Cedida



Material promocional de la discoteca. Foto: NS / Cedida



Motos en una foto històrica davant de Park Paladium, cap al 2003. Foto: NS / Cedida

Des de dilluns, la direcció de Park Paladium sap que aquesta és la seva darrera setmana amb la persiana oberta. L'emblemàtica discoteca de la Zona Hermètica de Sabadell ha obert, com fa habitualment, dijous i divendres, i també ho farà aquest dissabte, però de manera diferent: serà el darrer cop que aixecarà la persiana.Els seus propietaris van rebre dilluns la notificació judicial que ordenaven el cessament de l'activitat a partir de diumenge, amb data efectiva d'execució a partir de dilluns vinent. Es tracta del resultat dels acords presos pel ple de l'Ajuntament l'any 2011, i que establien que a partir de 2016 les discoteques de la Zona Hermètica havien de tancar. Al 2016, però, es va acordar fer un nou pla d'usos per a l'oci nocturn a la ciutat, i això va donar peu a crear un procés per establir on s'ubicarien els locals.No obstant, el temps ha passat i el pla no s'ha dibuixat. Poc a poc, discoteques emblemàtiques com Bora Bora o El Manisero de la Salsa s'han vist obligades a tancar, i aquest cap de setmana li toca el torn a Park Paladium. A través d'aquestes imatges, que la direcció ha cedit a, repassem alguns dels moments de glòria de la mítica discoteca sabadellenca.

