Cambrils inaugurarà un Memorial per la Pau en record de les víctimes de l'atemptat

L'Ajuntament de Cambrils organitza un acte de record als atemptats al municipi i a Barcelona i que servirà també per a la inauguració del Memorial per la Pau. Se celebrarà davant del Club Nàutic el pròxim 18 d'agost, a les 10.30 h, coincidint amb el primer aniversari dels fets.En aquest punt, durant els dies posteriors a l'atemptat, es va crear un memorial espontani amb ofrenes i missatges que hi van anar deixant nombroses persones en homenatge a les víctimes de Cambrils i Barcelona. És per això que s'ha decidit que fos en aquest mateix lloc on ara s'instal·li el memorial de manera permanent.En l'atemptat a Cambrils, una persona va perdre la vida, hi van haver set ferits i els cinc terroristes originaris de Ripoll van ser abatuts.

