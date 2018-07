​Quatre morts i tres ferits, en un greu accident a la C-63 a Vidreres

Quatre morts i tres ferits –dos de greus- és el tràgic balanç d'un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-63 a Vidreres, a la comarca de la Selva. En el sinistre s'hi han vist implicats un turisme i una furgoneta que han xocat frontalment per causes que s'han d'investigar.Segons ha informat el Servei Català del Trànsit (SCT) l'accident ha passat a les 5 del matí al quilòmetre 9 d'aquesta via de les comarques gironines. La C-63 està tallada en els dos sentits de la marxa al punt de l'accident.El SCT ha definit recentment la situació a les carreteres catalanes com a "emergència viària" ja que en la primera meitat de l'any el nombre de morts ha augmentat un 42%

