​Quatre morts i dos ferits crític, en un greu accident a la C-63 a Vidreres

El turisme on viatjaven els quatre morts. Foto: ACN

Accident amb quatre morts a Vidreres. Foto: Cedida a l'ACN

La furgoneta de l'accident de Vidreres. Foto: ACN

Quatre morts i tres ferits –dos de crítics- és el tràgic balanç d'un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-63 a Vidreres, a la comarca de la Selva. En el sinistre, que s'ha produït a les cinc de la matinada, s'hi han vist implicats un turisme i una furgoneta al quilòmetre nou d'aquesta carretera de les comarques gironines.Un turisme blanc de la marca Seat amb matrícula espanyola ha xocat amb una furgoneta negra Renault Trafic amb matrícula de Dinamarca. Els fets han tingut lloc en un tram de la carretera on hi ha un revolt quan un dels dos vehicles ha envaït el carril contrari i ha topat frontalment contra l'altre.Les quatre víctimes mortals d'aquest acccident viatjaven en el turisme mentre que un cinquè ocupant ha resultat ferit crític. Els morts són una noia de 29 anys de Sils; un jove de 26 de Salt, i dos nois de 23 i 21 anys de Vidreres. La C-63 ha estat tallada en els dos sentits de la marxa fins a un quart de 10 del matí.El cotxe accident anava cap a Lloret de Mar a una velocitat molt superior als 60 km/h permesos i ha ocupat el carril contrari, xocant frontalment contra la furgoneta, que anava cap a Vidreres. La policia ha arribat a aquesta conclusió després que el motor del cotxe hagi sortit disparat uns 20 metres més enllà del vehicle, cosa que significa una alta energia en l'impacte.El SCT ha definit recentment la situació a les carreteres catalanes com a "emergència viària" ja que en la primera meitat de l'any el nombre de morts ha augmentat un 42%

