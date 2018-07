​VÍDEOS Els ultres s'acarnissen amb Alemanya pel fracàs de Llarena amb Puigdemont

Tiempo Real. Consulado de Alemania #Barcelona, las españolas pisotean la bandera de Alemania por su complicidad en el golpe de estado fascista en Cataluña pic.twitter.com/hruc19LM5J — Las Voces del Pueblo 🇪🇸 (@lasvocesdelpue) 20 de juliol de 2018

Tiempo Real. Consulado de Alemania Barcelona. La distancia denuncia en imágenes al "Régimen Nazi" en Cataluña liderado por el "fascista Carles Puigdemont" que debe "estar en prisión". Los españoles dan las gracias al héroe nacional Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo pic.twitter.com/tKFgUUloVe — Las Voces del Pueblo 🇪🇸 (@lasvocesdelpue) 20 de juliol de 2018

Tiempo Real. Las españolas homenajeando al héroe Pablo Llarena con una pancarta de los presos y huidos fascistas, ante el consulado de Alemania en Barcelona. "Delincuentes a la cárcel" pic.twitter.com/MdG9Jhjzuu — Las Voces del Pueblo 🇪🇸 (@lasvocesdelpue) 20 de juliol de 2018

La decisió de la justícia alemanya de no extradir Puigdemont per rebel·lió ha deixat l'unionisme més radical fora de joc. Una mostra és la concentració divendres d'un grup d'ultres al consolat del país germànic a Barcelona. En l'acte, que va aplegar menys d'una vintena de persones, els assistents van trepitjar la bandera alemanya i van llegir l'euroordre del jutge Pablo Llarena.La concentració d'aquest divendres la va impulsar el grupúscul ultra “Catalanes por la ley” i va acabar desconvocada per “motius tècnics” abans que s'acabés l'acte. Els assistents, a banda de trepitjar la bandera alemanya, van banalitzar el nazisme i van denigrar els presos polítics acusant-los de tirar endavant un “cop d'estat feixista”.L'acte, que es va convertir en un “homenatge al l'heroi Pablo Llarena”, es va convocar amb el lema “Govern alemany, si al teu país no ho permets per què al meu sí?”.

