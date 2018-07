Mor un home de 71 anys en caure a l’aigua mentre pescava a les muscleres de la Ràpita

Un home de 71 anys ha mort avui a la Ràpita quan es trobava pescant a les muscleres i ha caigut a l’aigua, per motius que es desconeixen. Segons han informat els Mossos d’Esquadra, algunes persones que es trobaven a la vora han vist la caiguda i han intentat socorrer-lo en un primer moment. El Servei de Salvament Marítim ha activat la Salvamar Achernar, que ha sortit del port de la Ràpita, ha recollit l'home i l’ha portat a terra. L’han atés els Serveis d’Emergències Mèdiques però no han pogut per res per salvar-li la vida. Els fets han passat al voltant de les dos de la tarda. L’home, segons la Policia Local, que també ha intervingut en l'emergència, era natural de la Ràpita tot i que vivia al Prat de Llobregat.Es dona la circumstància que este dilluns passat, una dona de 72 anys va morir després de patir una mena d’ofegament mentre es banyava en una de les platges urbanes de la Ràpita, concretament a la platja de l’Aiguassera.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)