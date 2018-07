Casado crida a «reconquerir Catalunya i fer una Tabàrnia de veritat»

Pablo Casado ha dit en el seu discurs davant els compromissaris del PP que vol que els militants tornin a sentir "l'orgull de ser del PP". Casado ha fet un discurs molt populista presentant el PP com "el partit de la llibertat, de les persones, dels treballadors, dels autònoms...") i molt conservador, fent una crida al seu partit a defensar un programa conservador "sense complexos". Ha anunciat que si és elegit, s'oposarà a "la llei de l'eutanàsia de Pedro Sánchez, clamant que "no hi ha res més progressista que defensar la vida" enmig de "l'hivern de la natalitat que viu Europa". Ha dit que defensar la família no és ser de dretes: "És que les persones d'esquerres no tenen família?".Casado ha solemnitzat que el PP és el partit de la defensa de la unitat d'Espanya subratllant que "és un partit parit per defensar Espanya" i que tornaran a "aturar el pla de Torra com vam aturar el d'Ibarretxe", repetint el que ja ha dit durant la campanya, que el, PP és "el partit dels balcons". Casado ha parlat de "reconquerir Catalunya" i "recuperar Barcelona, Badalona, Castelldefels", elogiant la idea de Tabàrnia. El candidat ha dit que faran "una Tabàrnia de veritat".Tot el seu discurs ha estat empeltat de nacionalisme espanyol, fent referències al "cor enamorat d'Espanya". També ha fet una al·lusió a "defensar la llibertat a Espanya, però si ho fem aquí també hem de defensar la llibertat al món", fent una al·lusió als qui s'oposen als règims de Cuba i Veneçuela.Ha incidit en la lluita contra el terrorisme, fent referències a ETA, que ha estat un tema protagonista en el seu missatge. S'ha presentat com el canddiat més proper a les víctimes del terrorisme: "Quan va deixar de bategar el cor de Miguel Ángel Blanco va començar a bategar el d'Esanya". Casado s'ha mostrat contrari totalment a la política d'acostament dels presos. Ha dit que no li fan pena els familiars dels membres d'ETA, sinó els de les víctimes de l'organització. Ha conclòs el seu discurs cridant "visca Espanya!".El candidat ha explicat que no tanca la seva candidatura per fer una direcció integradora, el que vol dir que la secretària general es decidirà amb posterioritat a la votació. En els eu equip hi haurà, entre d'altres, Rafael Catalá, Alejandro Fernández, Teodoro García Egea, Isabel García Tejerina, Andrea Levy, Javier Maroto, Dolors Montserrat i Juan Ignacio Zoido.

