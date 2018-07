Santamaría reclama als compromissaris que no esmenin el vot dels militants

En el seu discurs davant els congressistes, segurament el més important de la seva carrera política fins ara, Soraya Sáenz de Santamaría ha fet valer la seva condició de guanyadora el dia 5 de juliol entre la militància de base, quan va ser la primera dels candidats que es postulaven. "La meva legitimitat està en els afiliats", ha clamat, per reclamar als compromissaris que no desautoritzin la veu de les bases. Un torpede directe contra les opcions del seu adversari. Ha dit, adreçant-se a Casado: "Si no hagués guanyat el vot dels militants, no estaria aquí. Estaria en la teva llista, Pablo"."Sóc la candidata més votada del partit més votat d'Espanya", ha proclamat. "No estem aquí per saber el que som. Ja ho sabem", ha afirmat Santamaría, que ha insistit en tot el discurs que l'únic enemic del PP és "l'esquerra, els populistes i els separatistes".. La tensió és ben viva en tots els espais del congrés . Santamaría ha reivindicat un estil respectuós de fer campanya dins del partit, una indirecta de les moltes que ha llançat contra el seu rival, a qui l'entorn de la vicepresidenta acusa de joc brut en aquestes eleccions internes. Sobre la corrupció, ha dit que no pot canviar el passat, però que es compromet a fer que "el passat no torni".Ha volgut subratllar el seu perfil presidencial al recordar que s'elegeix el nou líder del partit, però també "al proper candidat a presidir el govern d'Espanya". "Jo no vull que el meu partit sigui una altra cosa. Sóc Soraya, la del PP, i no vull que el partit sigui altra cosa que el PP", ha afirmat, en al·lusió als qui, potser com Casado, estan massa obsedits a emular Ciutadans.Santamaría s'ha postulat com la candidata d'un partit ampli, que no tanqui en ell mateix, un altre dard enverinat contra Casado. Ha mostrat, en un moment del discurs, un ventall tancat que ha anat obrint per mostrar de manera gràfica com entén ella el partit. Això sí, un ventall amb una bandera espanyola. Ha reclamat un PP "que vagi de la dreta al centre polític".Ha fet referències a la seva trajectòria i biografia personal ("vinc d'una família treballadora de classe mitjana") i ha subratllat el component patriòtic espanyol de la seva carrera. "No vaig voler ser advocada de l'Estat per casualitat", posant el PP com el millor lloc per "servir Espanya". Ha aixecat aplaudiments enfervorits quan ha fet un cant a l'Espanya rural i ha dit que "allí on hi ha un regidor del PP hi ha una bandera d'Espanya".L'aspirant ha rebut en tot moment l'escalf dels seus, que l'han rebut a l'entrar a la sala del congrés amb crits de "Presidenta, presidenta!". L'ambient és elèctric a la sala congressual.Santamaría ha anunciat els noms que formaran el seu equip en el comitè executiu. L'exministra Fátima Báñez seria la secretària general en cas de guanyar. Entre els noms a la nova direcció hi hauria Fernando Martínez-Maillo, Borja Sémper, María Mar Blanco i Carlos Iturgaiz, entre d'altres. Els dirigents catalans de l'equip de Santamaría serien Enric Millo, Manuel Reyes i José Luis Ayllón.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)