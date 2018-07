VÍDEOS I FOTOS «Per què està empresonada Forcadell?», mostres de suport des del Catllar

El marit de @ForcadellCarme fa arribar un emotiu missatge a la gent que hi ha a l'exterior de la presó de Mas d'Enric de part de l'expresidenta del Parlament https://t.co/WAb6GY8aOI pic.twitter.com/kxYMtT3y7N — NacióTarragona (@naciotarragona) 20 de julio de 2018

Cinc colles castelleres aixequen pilars davant de la presó de Mas d'Enric https://t.co/WAb6GY8aOI pic.twitter.com/4voOn8yiHb — NacióTarragona (@naciotarragona) 20 de julio de 2018

Elisenda Paluzie, durant el seu parlament en la concentració a la presó del Catllar Foto: Jonathan Oca



Una de les pancartes que s'han vist aquesta tarda durant la concentració al Catllar Foto: Jonathan Oca



Centenars de persones reben Carme Forcadell a l'exterior de la presó de Mas d'Enric Foto: Jonathan Oca

Bernat Pegueroles, marit de Carme Forcadell, durant l'acte de suport a la presó del Catllar Foto: Jonathan Oca

Més de 1.500 persones han participat en l'acte de suport a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, després del seu trasllat a la presó del Catllar. L'aparcament del centre penitenciari del Tarragonès s'ha omplert de gom a gom davant la bona resposta dels ciutadans a la crida feta per les entitats sobiranistes, ANC i Òmnium i també per l'Associació Catalana pels Drets Civils.Bernat Pegueroles, marit de Carme Forcadell, ha fet arribar un missatge de l'expresidenta del Parlament a totes les persones que s'han concentrat aquest vespre al centre penitenciari. En el text, deia que està més a la vora de la seva família però "encara no estic a casa". En l'escrit, assegura que "estic contenta de ser al meu país, de ser la vora de les persones que estimo i m'estimen, però encara no estic a casa". Forcadell afirma que "el nostre empresonament no serà en va, el nostre judici serà un mirall que reflectirà les injustícies dels tribunals espanyols, aquestes conviccions són la meva força i la vostra fermesa és el meu exemple". El missatge de la republicana clou dient que "em sento orgullosa de vosaltres, em poden empresonar, fer callar però mai en prendran les ànsies de llibertat".En aquest acte també hi ha participat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, qui ha etzibat que si cap justícia considera que hi ha hagut delictes de rebel·lió ni sedició, "per què està empresonada la Carme Forcadell?" i ha afegit que si l'Estat no accepten ni reconeixen els revés de les justícies belga i alemanya, "potser els que han de sortir de la Unió Europea són ells".Paluzie dit ben alt que ara és el moment de passar a "l'ofensiva". La veu dels catalans s'ha de sentir arreu del món, fent mobilitzacions que arribin a tota Europa i als Estats Units, ha destacat.La presidenta de l'ANC ha dit a Forcadell que l'11-S "tornarem a sortir al carrer per demanar la independència". El camí per arribar-hi, ha dit, "s'ha de fer units, plegats".El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, no s'ha volgut perdre acte al Catllar, com tampoc la portaveu d'ERC, Marta Vilalta; el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló; Laia Estrada, membre del secretariat nacional de la CUP, i Eusebi Campdepadrós, primer secretari de la mesa del Parlament. Precisament, abans d'assistir a l'acte, Campdepadrós ha pogut visitar Forcadell a la presó tarragonina i li ha transmès que aquest matí ha pogut veure tota carretera que porta a Mas d'Enric plena de llaços grocs i de missatges de suport i que sent l'escalf" de la gent.Cinc colles castelleres han aixecat pilars a l'aparcament de la presó i han desplegat pancartes demanant l'alliberament dels presos polítics. La Colla Vella, la Joves de Valls, els Nois de la Torre, la Jove i els Xiquets de Tarragona li han dedicat a l'expresidenta del Parlament. L'expresidenta del Parlament ha arribat aquest divendres a la presó de Mas d'Enric cap a les 11.30 h en un cotxe de color gris sense logotipar, escortat per una patrulla dels Mossos d'Esquadra.Forcadell ha estat traslladada a la presó del Tarragonès després de sol·licitar-ho per poder estar més a prop de la seva família, ja que l'expresidenta del Parlament va néixer a Xerta. Compartirà mòdul amb 23 preses penades i set preventives.

