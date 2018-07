Els partits independentistes superarien l'oposició en vots i quedarien a un punt del 50%

EVOLUCIÓ DEL SUPORT ALS PARTITS INDEPENDENTISTES I UNIONISTES, EN PERCENTATGE DE VOT A CANDIDATURES

El retret que més sovint ha hagut d'escoltar l'independentisme és que els resultats electorals no l'han habilitat a implementar el seu full de ruta, ja que cap cop que ha anat a les urnes en uns comicis ha aconseguit superar el 50% dels vots, ni tan sols quedar per sobre de l'oposició -comptant unionistes i comuns-. Aquest horitzó, però, podria estar ara més a prop d'aconseguir-se, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), fet públic aquest divendres.L'enquesta de l'organisme públic de la Generalitat situa JxCat, ERC i la CUP amb un 48,9% de vots, escassament a un punt de la meitat, però lleugerament per sobre dels que sumarien Cs, PSC, Catalunya en Comú-Podem i PP, que es quedarien amb un 48,5%. És el primer cop que, en dos baròmetres consecutius, l'independentisme aconsegueix superar en vots l'oposició, ja que l'anterior els n'atorgava el 49,3% i el 49,1%, respectivament. En aquest cas, el marge de victòria seria una mica superior, però el 50% quedaria més lluny.La CUP va rebutjar promulgar una declaració unilateral d'independència passades les eleccions del 2015, com havien reclamat en campanya, precisament perquè aquest objectiu de la meitat dels vots havia quedat lluny, ja que va sumar amb Junts pel Sí el 47,8% del total. Per aquest motiu, van acordar celebrar un referèndum, malgrat que les càrregues policials, el caràcter no pactat d'aquest i l'abstenció de bona part de l'unionisme fa que els altres actors no hagin donat legitimitat als seus resultats.En les eleccions del 21-D, el percentatge obtingut per JxCat, ERC i la CUP va ser gairebé equivalent, ja que va pujar fins al 47,5%, per un 50,9% de la resta de forces amb representació -comptant-hi els comuns, els quals, malgrat no declarar-se unionistes, no donen suport a la declaració d'independència-. Aquests equilibris, però, ara podrien capgirar-se, tot i que les candidatures encara hauran de treballar per assolir el 50%. Tot i això, si fos possible celebrar un referèndum amb plenes garanties, la victòria del "sí" podria ser més propera, ja que el CEO assenyala que un 46,7% dels catalans vol la independència, la qual rebutja només el 44,9% Aquesta millora del percentatge de vot independentista respon en bona mesura al creixement d'ERC i la CUP, que compensen la davallada de JxCat. I és que, si ara es fessin unes noves eleccions, els republicans serien clarament la força vencedora i l'independentisme consolidaria i ampliaria la majoria. Segons el CEO, ERC creixeria del 21,4% al 24% dels vots i de 32 a 35-37 diputats, mentre que el conjunt de forces independentistes repetirien els 70 escons actuals, per la franja baixa, o en guanyaria fins a sis, per l'alta.Tot i això, JxCat cauria del 21,7% dels vots i els 34 diputats del 21-D a 17,9% de vots i 27-29 diputats. La CUP ajudaria a cobrir també aquest flanc independentista, pujant del 4,5% al 7% de vots i de 4 fins a 8-10 escons.Pel que fa a Cs, la força d'Inés Arrimadas perdria 6 o 7 escons, fins a 29 o 30 -i quatre punts de vot menys, quedant-se en 21,4%-, i el PSC rendibilitzaria l'ascens de Pedro Sánchez a la Moncloa creixent dels 17 actuals fins a 19-21 -amb gairebé dos punts més de vot, fins al 15,5%-. Finalment, Catalunya en Comú-Podem reeditaria els seus 8 diputats o en podria guanyar dos més -pujant tres dècimes de vot, assolint un 7,8%-, mentre que el PP podria repetir els seus 4 o perdre'n un -i caure del 4,2% de vots al 3,8%-.La caiguda de JxCat i l'ascens de la CUP eren tendències que ja marcava l'anterior baròmetre del CEO , per bé que aquell no preveia que ERC cresqués, tot i que també consolidava a l'alça el conjunt de diputats independentistes.Les variacions pel que fa a suports i, en especial, la davallada de JxCat s'explica perquè seria el partit amb una retenció més baixa del propi electorat del 21-D: només un 66% dels que van votar Carles Puigdemont ara agafarien la mateixa papereta, mentre que un 16,8% optaria ara per la d'ERC i un 4,8% per la CUP. Pel que fa a ERC, només un 5,7% dels electors anirien ara a la CUP i un 3% a JxCat. Al seu torn, un 6,7% dels votants de la CUP del 21-D ara escollirien els republicans i un 4,2% els comuns.Catalunya en Comú-Podem, de fet, perdria un 5,4% dels vots en favor del PSC i un 3,3% cap a ERC. Pel que fa l'unionisme, els socialistes retindrien bona part dels electors del 21-D i guanyarien també un 6,2% dels que van triar llavors Cs, mentre que un 10,1% dels votants del PP triarien ara la llista d'Inés Arrimadas.

