VÍDEO Cospedal s'emociona amb l'himne d'Espanya al congrés del PP

He cubierto muchos congresos del PP y no recordaba esto de que arrancara con el himno nacional ni con las lágrimas de Cospedal al oírlo. pic.twitter.com/Ahvj11X9Ry — cristina de la hoz (@delahozm) 20 de juliol de 2018

Maria Dolores de Cospedal s'ha emocionat al Congrés del PP, escoltant l'himne d'Espanya i dient adéu a Mariano Rajoy, president del partit durant 14 anys. L'expresident espanyol ha fet el seu últim discurs al capdavant de la formació i ha començat l'himne.Cospedal, qui dóna suport a Pablo Casado per liderar el Partit Popular, també ha anunciat que deixa la secretaria general del partit. Avui divendres ha començat el congrés per decidir qui liderarà la formació, amb Casado i Soraya Saénz de Santamaria al Capdavant. Mariano Rajoy ha dit adéu als seus lluint patriotisme espanyol , elogiant "la qualitat de la democràcia espanyola", l'estat de la seva sanitat i el molt que s'ha avançat en la igualtat i els drets de la dona. Ha volgut fer un cant a "la nació espanyola, l'única que té dret a decidir perquè és sobirana". "El que hem de protegir a Catalunya no és la sobirania, sinó la llibertat, la llibertat dels catalans que no passen per l'aro de la independència", llibertat que, segons ell, està en perill.

