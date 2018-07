L'Estat haurà d'indemnitzar amb 600.000 euros una dona a qui la seva exparella li va matar la filla

L'Estat haurà d'indemnitzar una dona amb 600.000 euros a qui la seva exparella, un home, li va matar la filla i després es va suïcidar. Aquest va aprofitar una visita sense vigilància per assassinar la petita i després matar-se.El Tribunal Suprem condemna l'Estat a pagar la quantitat establerta per danys morals a la dona. Ella havia denunciat fins a 47 vegades al seu marit per maltractament. El jutge va dictaminar al principi que es vigilessin les visites però després ho va retirar.

